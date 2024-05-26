Вода для кошек: сколько на самом деле нужно вашему пушистому другу

Сколько воды необходимо кошке: оказывается, многие ошибаются

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки представляют собой удивительные создания, вносящие уют в дом, но иногда их поведение может показаться странным.

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Например, они могут игнорировать воду в своей миске, предпочитая ловить капли из крана или попивать из стакана. Почему так происходит? И сколько воды нужно кошке?

Специалисты отмечают, что кошки потребляют значительно меньше воды по сравнению с людьми или собаками. Если кошка весит от 4 до 6 кг, ей требуется примерно 200 мл воды.

Если питомец употребляет влажный корм, его потребность в воде может быть снижена. Однако, если он ест преимущественно сухой корм, жидкости ему следует давать больше.

Также важно учитывать возраст кошки. Котята потребляют больше пищи и воды по сравнению с взрослыми особями, а с возрастом потребности организма могут увеличиваться.

В миске вашей кошки всегда должна быть свежая и чистая вода. Фильтрованная или бутилированная вода - отличный выбор, поскольку животные часто отказываются от грязной или застоявшейся воды.