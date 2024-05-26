Тайны кошачьего сна: почему ваша кошка выбирает спать именно у ваших ног

Почему кошки спят в ногах человека: эксперты рассказали

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди придают особое значение поведению своих домашних кошек и считают, что питомцы могут предсказывать беду или отвести её от своих хозяев. Однако стоит ли настолько напрягаться и следить за каждым шагом кота, включая то, куда он ляжет спать на ночь у хозяина?

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Эксперты дают исчерпывающие ответы на вопрос о том, почему кошки выбирают спать в ногах своих хозяев.

Кошки могут спать не только у ног своих хозяев, но и на голове, на животе или за спиной. Это просто стремление к теплу и тактильному контакту — одному из способов общения между кошками, — сообщает фелинолог Светлана Пономарева.

Иными словами, место, где кошка или кот решат провести ночь, следует рассматривать не как знак беды или благополучия, а просто как проявление желания питомца быть ближе к своему хозяину.

Также известно, что домашние кошки во многом следуют своим инстинктам. Когда они ложатся у ног, на голове или на животе, они чувствуют себя в безопасности.

Кроме того, это ещё и способ выразить внимание и благодарность хозяину за заботу и уход.

И, конечно же, кошкам просто хочется согреться. Эксперты отмечают, что температура тела кошек на 2-2,5 градуса выше, чем у человека, поэтому им требуется больше тепла и энергии для согревания.