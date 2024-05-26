Здоровое питание в путешествии: как избежать излишков и насладиться местной кухней без угрозы для фигуры и здоровья

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Питание в отпуске: как не набрать лишний вес и насладиться местной кухней

1:41
Туризм

Во время путешествия, каждый из нас стремится отведать разнообразные национальные блюда. В результате мы возвращаемся домой не одни, а с запасом, отложившимся на талии и бедрах. К счастью, если вы будете соблюдать несколько простых правил, вам удастся и национальную кухню попробовать, и лишний вес не набрать.

Питание в отпуске: как не набрать лишний вес и насладиться местной кухней
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Не сидите на диете перед отпуском

Чтобы чувствовать себя уверенно на пляже и отлично выглядеть на фотографиях, многие люди перед поездкой на море садятся на диету. Так делать не стоит из-за того, что строгие ограничения часто приводят к срывам.

Чем больше ограничений вы накладываете на своё питание, тем вероятнее, что во время отдыха вы начнёте переедать. Для похудения достаточно увеличить потребление овощей и пить больше воды.

Откажитесь от системы "всё включено"

Во многих отелях предусмотрена система "всё включено", из-за которой вам понадобится взять всю свою волю в кулак, чтобы бороться со своими желаниями, ведь вокруг будет много вкусной и доступной еды.

Лучше выбрать номер с завтраком, а обедать и ужинать в ближайших кафе и ресторанах. Так вы не будете зависеть от отеля и сможете познакомиться с местной кухней и культурой.

Пейте воду

Необходимо пить воду в достаточном количестве, во-первых, для того чтобы поддерживать водный баланс, а во-вторых, для того чтобы не переедать, так как люди часто путают голод с жаждой.

Специалисты рекомендуют завести привычку пить воду за 5-15 минут до еды, чтобы заполнить желудок и уменьшить количество потребляемой пищи.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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