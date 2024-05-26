Откинули ремень безопасности и остались без краски на двери: ужасающий факт, который водители должны знать

Ошибка, которую многие водители совершают при отстегивании ремня безопасности

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Некоторые водители и пассажиры не правильно освобождаются от ремня безопасности. Они просто откидывают защелку в сторону двери, не проверяя, что лента полностью убрана в катушку. Такое неосторожное поведение может привести к повреждению краски на двери. Может показаться странным, как связаны ремень безопасности и краска двери, но такая связь действительно есть.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Если ремень безопасности отстегнут неправильно, он может скрутиться, и защелка может выскочить сразу после открытия двери. Когда дверь закрывается, водитель или пассажир могут сильно ударить защелкой, что приведет к повреждению краски. Возможно даже поломка ремня безопасности.

Поэтому ремень нужно снимать осторожно, а не бросать его. Перед выходом из автомобиля убедитесь, что лента ремня вернулась в исходное положение. Если следовать этим простым правилам, ни с дверью, ни с ремнем безопасности ничего плохого не случится.