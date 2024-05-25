Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной

Избавившийся от звания иноагента блогер Илья Соболев спросил у Гарика Харламова и Дениса Дорохова про друзей иноагентов.
Гостем шоу "Кстати" стал комик Илья Соболев, который сумел снять с себя статус иноагента. Он поинтересовался у комиков, есть ли среди их друзей иноагенты.
Гарик Харламов заявил, что ему нужно подумать, а Денис Дорохов отреагировал на вопрос молниеносно.
"Гонишь, что ли? Какие они нам …… друзья", — выпалил комик, употребив нецензурное слово.
Дорохов, услышав имя Екатерины Мизулиной, вскочил со своего места и отвесил земной поклон.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.