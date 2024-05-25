Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной

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Комик Денис Дорохов ответил на вопрос про друзей иноагентов

Шоу-бизнес

Избавившийся от звания иноагента блогер Илья Соболев спросил у Гарика Харламова и Дениса Дорохова про друзей иноагентов.

Комик Денис Дорохов ответил на вопрос про друзей иноагентов
Фото: https://vk.com/denisdorokhov1987 by ВК-аккаунт Дениса Дорохова is licensed under public doman

Гостем шоу "Кстати" стал комик Илья Соболев, который сумел снять с себя статус иноагента. Он поинтересовался у комиков, есть ли среди их друзей иноагенты.

Гарик Харламов заявил, что ему нужно подумать, а Денис Дорохов отреагировал на вопрос молниеносно.

"Гонишь, что ли? Какие они нам …… друзья", — выпалил комик, употребив нецензурное слово.

Дорохов, услышав имя Екатерины Мизулиной, вскочил со своего места и отвесил земной поклон.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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