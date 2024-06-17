Какие породы собак ближе к волкам: результаты исследования

Стало известно, какие породы собак ближе к волкам

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Сегодня собаки — верные друзья и спутники человека, охраняющие его дом и всегда находящиеся рядом.

Фото: commons.wikimedia.org by Grigur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда-то эти животные были дикими, подобно своим ближайшим родственникам — волкам.

Считается, что человек приручил собаку около 26 000 лет назад. Учёные решили выяснить, какие породы собак наиболее близки к диким хищникам — волкам.

Основой исследования стал поведенческий анализ 56 представителей различных пород. Оказалось, что чем древнее порода и меньше период искусственного отбора, тем больше поведение собаки напоминает волка.

Эти породы отличаются невероятным умом, подвижностью и склонностью самостоятельно принимать решения, полагаясь на инстинкты и личный опыт. К таким породам относятся немецкая овчарка, лабрадор и чехословацкая волчья собака.