Какие породы собак ближе к волкам: результаты исследования

Сегодня собаки — верные друзья и спутники человека, охраняющие его дом и всегда находящиеся рядом.
Когда-то эти животные были дикими, подобно своим ближайшим родственникам — волкам.
Считается, что человек приручил собаку около 26 000 лет назад. Учёные решили выяснить, какие породы собак наиболее близки к диким хищникам — волкам.
Основой исследования стал поведенческий анализ 56 представителей различных пород. Оказалось, что чем древнее порода и меньше период искусственного отбора, тем больше поведение собаки напоминает волка.
Эти породы отличаются невероятным умом, подвижностью и склонностью самостоятельно принимать решения, полагаясь на инстинкты и личный опыт. К таким породам относятся немецкая овчарка, лабрадор и чехословацкая волчья собака.
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