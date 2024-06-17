Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2023 году Росреестр заработал на сделках с недвижимостью на миллиард больше
Продовольственная безопасность Беларуси оценивается на уровне 100%
Узнайте, нужен ли огороду в жару полив из шланга
Стали известны главные союзники кошек
Готовим мороженое из инжира
Клиенты страхования жизни отдают предпочтение безопасным стратегиям, исключая риск
Китайские автобренды лидируют на местном рынке: BYD, Geely и Chery в топе продаж
Мама Петра Чернышёва поделилась воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк
Дочь Полины Гагариной пошла по стопам матери и запела на сцене
Защита кожи от солнца: ключевые аспекты и правильный выбор средств

Какие средства должны содержать защиту от солнца SPF

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Косметологи постоянно подчеркивают важность защиты кожи от вредного воздействия солнечного излучения. Эффективная защита требует использования качественных средств с несколькими фильтрами, способными блокировать различные спектры лучей. Даже весной необходимо уделять внимание такому уходу, учитывая активность солнца, которая может вызвать ожоги.

Какие средства должны содержать защиту от солнца SPF
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Важно понимать, какие типы излучения (UVA и UVB) требуют защиты, чтобы выбрать подходящие косметические продукты. Физические фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, предлагают защиту от обоих типов лучей, в то время как химические фильтры, например авобензон и тиносорб, обеспечивают защиту от UVA и UVB соответственно.

При выборе средства следует обращать внимание на указанный на упаковке фактор защиты (SPF), который показывает степень защиты от UVB лучей, и значок в кружочке, указывающий на защиту от UVA. Важно также учитывать свой фототип кожи, чтобы правильно определить частоту обновления защитного слоя.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Последние материалы
Дочь Полины Гагариной пошла по стопам матери и запела на сцене
Советы профессионала: как быстро восстановить ногти после гель-лака
Смертельная жара на Крите убила четырёх туристов
Более 3800 домов в Подмосковье получили паспорта готовности к отопительному сезону
В России пациентов неврологического профиля привлекают к работам в теплице
В целях безопасности эксперт Букштейн призвал не оставлять технику на ночь в розетке
Лучшие растения для влажной и затенённой ванной комнаты
Больше 20% российских IT-специалистов не в курсе о предназначенной им ипотеке
Гниение клубники - причины и эффективные методы
Какие средства должны содержать защиту от солнца SPF
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников