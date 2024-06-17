Защита кожи от солнца: ключевые аспекты и правильный выбор средств

Какие средства должны содержать защиту от солнца SPF

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметологи постоянно подчеркивают важность защиты кожи от вредного воздействия солнечного излучения. Эффективная защита требует использования качественных средств с несколькими фильтрами, способными блокировать различные спектры лучей. Даже весной необходимо уделять внимание такому уходу, учитывая активность солнца, которая может вызвать ожоги.

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Важно понимать, какие типы излучения (UVA и UVB) требуют защиты, чтобы выбрать подходящие косметические продукты. Физические фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, предлагают защиту от обоих типов лучей, в то время как химические фильтры, например авобензон и тиносорб, обеспечивают защиту от UVA и UVB соответственно.

При выборе средства следует обращать внимание на указанный на упаковке фактор защиты (SPF), который показывает степень защиты от UVB лучей, и значок в кружочке, указывающий на защиту от UVA. Важно также учитывать свой фототип кожи, чтобы правильно определить частоту обновления защитного слоя.