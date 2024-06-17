Ягоды клубники гниют? Действенные способы борьбы с этой проблемой

Гниение клубники - причины и эффективные методы

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника подвержена ряду заболеваний, одно из самых распространенных - гниение ягод. Разберёмся, что делать, если в вашем огороде начинает гнить клубника.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причины гниения клубники

Основные причины развития гнили на ягодах клубники:

1. Избыточное увлажнение. Длительные дожди, частые поливы, высокая влажность воздуха создают благоприятные условия для размножения возбудителей гнили.

2. Нарушение агротехники. Слишком загущенные посадки, отсутствие мульчирования, несвоевременное удаление сорняков и старых листьев - все это способствует повышению влажности в зоне ягод.

3. Поражение грибными болезнями. Серая, белая или другие виды гнили могут распространяться от инфицированных листьев и цветков на ягоды.

4. Повреждение вредителями. Слизни, жуки, птицы повреждают ягоды, создавая входные ворота для возбудителей гнили.

Как спасти урожай?

Для того, чтобы предотвратить или остановить процесс загнивания ягод, необходимо предпринять следующие меры:

1. Улучшить дренаж почвы и обеспечить своевременный полив. Не допускайте застоя влаги.

2. Обеспечьте хорошую аэрацию посадок - регулярно рыхлите почву, удаляйте сорняки, вовремя убирайте старые листья.

3. Проведите профилактическую обработку растений фунгицидами. Это поможет предотвратить развитие грибковых болезней.

4. Внимательно осматривайте ягоды и вовремя удаляйте поврежденные плоды. Собирайте урожай регулярно.

5. Используйте мульчирование приствольных кругов, это защитит ягоды от контакта с влажной почвой.

6. Обеспечьте защиту от вредителей - расставьте ловушки для слизней, отпугивайте птиц.

Соблюдение этих простых правил позволит вам сохранить урожай клубники и получить вкусные, здоровые ягоды. Будьте внимательны к своим растениям, и ваши труды обязательно окупятся!