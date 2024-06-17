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Как получить медицинскую помощь по ОМС в любой точке России: электронные полисы и выписки

Как использовать электронный полис ОМС для получения медицинской помощи

1:20
Страхование

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и выписка из единого реестра застрахованных лиц по полису ОМС предоставляют право на получение бесплатной медицинской помощи в любой медицинской организации, входящей в систему ОМС по всей России.

Как использовать электронный полис ОМС для получения медицинской помощи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С 1 декабря 2022 года, согласно информации регионального ТФОМС, полисы ОМС переведены в электронный формат. Новый документ представляет собой выписку из единого реестра застрахованных лиц, включающую личные данные застрахованного, номер полиса с штрих-кодом и контактные данные страховой компании.

Для получения медицинских услуг владельцам электронного полиса достаточно предъявить паспорт, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. При этом физические полисы ОМС, выданные ранее, остаются действительными и не требуют замены. В случае утраты такого полиса можно получить новую выписку из реестра со штрих-кодом в страховой медицинской организации.

Если возникнет отказ в оказании бесплатной медицинской помощи в другом регионе России, следует обратиться к директору медицинского учреждения или в страховую компанию для получения разъяснений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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