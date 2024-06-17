Недостаточную популярность IT-ипотеки объяснили плохой информированностью о ней тех, для кого она придумана

Больше 20% российских IT-специалистов не в курсе о предназначенной им ипотеке

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Больше 20% российских IT-специалистов не знают о предназначенной для них льготной программе ипотеки с господдержкой, передаёт в понедельник ТАСС со ссылкой на исследование девелопера Level Group.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Из 1200 опрошенных такую вопиющую неосведомлённость проявили 27% жителей регионов и 12% москвичей. Они объяснили, что не следят за новостями на эту тему (16% читают их раз в месяц, 32% — чаще, 19% — вообще никогда).

Московские IT-работники живут в квартире жены или мужа (37%) или в унаследованном жилище (33%), с родителями (16%). Снимают квартиру 8% респондентов (в регионах — 21%). 2% айтишников из столицы купили собственное жильё без ипотеки, в регионах их доля достигает 14%.

Льготная IT-ипотека рассчитана до конца года, но у некоторых банков уже исчерпаны лимиты госсубсидий, в связи с чем они повышают первоначальный взнос.