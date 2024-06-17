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Нет никакой чуждой российскому желудку кулинарной экзотики — ешьте, чего хотите: всё это не более чем белки, жиры и углеводы

Диетолог Коробкина опровергла существование диагноза "синдром китайской кухни"

1:36
Здоровье » Здоровье и профилактика

Принято считать, что пищеварение россиян привычно к традиционному рациону, и ставшие в последние десятилетия доступными экзотические фрукты и блюда кухни народов мира — только во вред.

Диетолог Коробкина опровергла существование диагноза "синдром китайской кухни"
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer is licensed under CC0 Public Domain

Ничего подобного, опровергла врач-диетолог, нефролог израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина в разговоре с Pravda.Ru. "Когда пища у нас поступает в желудок, в нашу пищеварительную систему, она не поступает в виде плова или ещё какого-то блюда. Сразу начинается процесс пищеварения, и наш организм понимает, что это белок, это жир, это углевод. Ему всё равно, из какого блюда — любое состоит из макро- и микронутриентов. Поэтому для нашего организма это набор макро-, микронутриентов", — объяснила она.

"Бытует мнение, что есть синдром китайской кухни, что якобы у людей сразу начинается прилив тепла, жар, тахикардия, ощущение того, что сейчас что-то происходит с тобой. На самом деле это не получило никакого научного подтверждения", — заверила доктор.

"Единственное — могут быть очень тяжёлые сочетания, — предупредила она. — Просто для некоторых людей, особенно у которых выявляется (раньше почему-то она плохо диагностировалась, сейчас лучше диагностируется) дискинезия желчевыводящих путей, какие-то проблемы с желчным, с поджелудочной железой, конечно, такие сочетания жирного и острого просто могут плохо переноситься, неблагоприятно восприниматься".

Так что ешьте, чего хотите, только не на бегу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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