Революция в автопроме: узнайте, какие двигатели вошли в топ лучших

Награды за лучшие двигатели: Ferrari, BMW и Ford в списке лучших силовых агрегатов

Разработка новых технологий производства двигателей — важная задача для автопроизводителей, так как качество силового агрегата может значительно повлиять на репутацию марки.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Награды, такие как Ward's 10 Best Engines и International Engine of the Year, выделяют лучшие двигатели года по ряду критериев, включая мощность, крутящий момент и уровень шума.

В топ-список попали такие двигатели, как Ferrari F154 V8, BMW B58 и Ford 1,0-литровый EcoBoost. Эти двигатели были признаны за свои инновации, производительность и экономичность, а также за вклад в автоспорт и повседневную надежность.