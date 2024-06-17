Революция в автопроме: узнайте, какие двигатели вошли в топ лучших

Разработка новых технологий производства двигателей — важная задача для автопроизводителей, так как качество силового агрегата может значительно повлиять на репутацию марки.
Награды, такие как Ward's 10 Best Engines и International Engine of the Year, выделяют лучшие двигатели года по ряду критериев, включая мощность, крутящий момент и уровень шума.
В топ-список попали такие двигатели, как Ferrari F154 V8, BMW B58 и Ford 1,0-литровый EcoBoost. Эти двигатели были признаны за свои инновации, производительность и экономичность, а также за вклад в автоспорт и повседневную надежность.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.