Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне

Это комнатное растение не требует ни капли усилий, а пользы от него — хоть отбавляй. Да, мы говорим о сансевиерии, которую многие знают под прозвищами "тещин язык" и "щучий хвост".
Сансевиерия радует не только интересным внешним видом, но и полной неприхотливостью. Именно поэтому новички в цветоводстве часто начинают именно с неё. Она стойко переносит то, что другое растение давно бы свело с ума: нерегулярный полив, плохое освещение и сухой воздух квартиры.
Это не просто зелёный декор. Сансевиерия очищает воздух от токсинов вроде формальдегида, бензола и ксилола. Она выделяет фитонциды, которые борются с вредными микроорганизмами. А главное — она работает даже по ночам, поглощая углекислый газ и вырабатывая кислород. Так что ей самое место в спальне.
Вот за что её обожают:
Это идеальный вариант для тех, кто забывает поливать цветы или часто уезжает.
Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.
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