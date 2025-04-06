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Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне

1:30
Садоводство

Это комнатное растение не требует ни капли усилий, а пользы от него — хоть отбавляй. Да, мы говорим о сансевиерии, которую многие знают под прозвищами "тещин язык" и "щучий хвост".

Сансевиерия
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сансевиерия

Красота без капризов

Сансевиерия радует не только интересным внешним видом, но и полной неприхотливостью. Именно поэтому новички в цветоводстве часто начинают именно с неё. Она стойко переносит то, что другое растение давно бы свело с ума: нерегулярный полив, плохое освещение и сухой воздух квартиры.

Польза, которая работает даже ночью

Это не просто зелёный декор. Сансевиерия очищает воздух от токсинов вроде формальдегида, бензола и ксилола. Она выделяет фитонциды, которые борются с вредными микроорганизмами. А главное — она работает даже по ночам, поглощая углекислый газ и вырабатывая кислород. Так что ей самое место в спальне.

Что ей нужно? Почти ничего

Вот за что её обожают:

  • не капризничает при ярком, рассеянном, искусственном или даже слишком слабом свете
  • не требует частого полива — засуху переносит на ура
  • отлично чувствует себя при комнатной температуре и обычной влажности
  • легко размножается: можно разделить корень или укоренить лист

Это идеальный вариант для тех, кто забывает поливать цветы или часто уезжает.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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