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Дмитрий Плотников

Россия игнорирует Трампа: США засунули свой нос в конфликт, не удосужившись понять суть

3:53
Мир

По большому счёту, никакой внятности и конструктива американский президент Дональд Трамп по вопросам переговоров по украинскому кейсу так и не дал.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Администрация Белого дома не представила ни одного мало-мальски конкретного предложения, которое можно было бы обсуждать. Ни сроков, ни дорожной карты, ни условий. Только пафосные тезисы в духе "Мы за мир, мы против пушек на Украине!".

Провалена даже попытка заставить украинскую власть соблюдать энергетическое перемирие.

Пустой бубен США

Спецпредставители Вашингтона приезжали, почесали языками и на этом всё. Результатов никаких.

Да и честно сказать, все лозунги и девизы от Белого дома были настолько расплывчатыми, что непонятно, а что же они вообще требуют в долгосрочной перспективе, кроме сиюминутного временного прекращения огня.

Ещё до выборов американского президента, а затем и после избрания Дональда Трампа, я говорил, что это дело с мёртвой точки будет двигаться очень долго. Никогда Соединённые Штаты не станут нам друзьями. И продвигают они мирный трек, чтобы достичь каких-то своих ништяков, а отнюдь не из-за благородных порывов нахлынувшего пацифизма.

Один из вариантов — Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию, как "борец за мир". Ну и плюс Штаты хотят с ногами залезть на Украину, чтобы поставить своё внешнее управление над многими секторами экономики.

А те люди, кто думал, что "прямолинейный и решительный" Трамп действительно за 24 часа разрулит всё на Украине, выглядят весьма наивно. Да и ранее выглядели.

 

Сегодня администрация США выглядит просто звонким барабаном. И пока Белый дом не придумает стратегию, которая бы отвечала интересам России, о продвижении своих "хотелок" им следует забыть.

Видите ли, Трампу захотелось мира на Украине! А ты удосужился заглянуть внутри конфликта? Понял суть и самую его основу? А капризное топанье ножкой — "Я так хочу, я так сказал!", для политика сегодня звучит несерьёзно. Вон уже и Киев начинает открыто насмехаться над Трампом, попутно игнорируя все его угрозы и приказы.

Заигравшиеся в жандарма

По моему мнению, американцы явно заигрались в мирового гегемона. На этом фоне понятны слова главы Госдепартамента США Марко Рубио. Он вообще додумался заявить, что Россия "должна предупреждать" Вашингтон о всех своих наступательных операциях. Жаль, что он не попросил карты и стратегические планы.

Американцы явно продолжают надувать щёки, делая важные заявления. Такое впечатление, что в Белый дом набрали пиарщиков из Советского Союза, которые кроме лозунгов и ультиматумов в своем арсенале не имеют ничего.

Неужели новая администрация США так и не поняла до сих пор, что никакими ультиматумами с Россией разговаривать нельзя? Это будет вызывать лишь ответные действия.

Здесь мне становятся понятны слова Владимира Путина, когда он сказал, что он предпочитает Джо Байдена во главе США. Поскольку тот более предсказуем, чем Трамп. Эпатажность и склонность к с резким действиям заставляют думать, что Трамп и сам не знает, что придумают его пиарщики завтра.

Вывод

Очень подозреваю, что российская власть будет действовать по принципу: "Собака лает, караван идёт". Ни в коем случае Кремль не будет отказываться от диалога даже с самыми неадекватными собеседниками, но в тоже время, все заявленные цели и задачи будут решаться.

И будут они решаться вне того, хочет этого Трамп или нет...

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша киев россия украина дональд трамп владимир путин
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