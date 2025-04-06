Обработка сада весной: не повторяйте за соседями, если хотите урожай

Весной многие садоводы торопятся как можно быстрее защитить деревья от вредителей и болезней. Но, увы, благие намерения часто оборачиваются вредом — особенно, если действовать "по примеру соседа". Есть три самые распространённые ошибки, которых стоит избегать.
Побелка ствола — важный шаг для защиты дерева от солнечных ожогов и вредителей. Но не стоит превращать дерево в "упакованную мумию".
Почему?
Многие накрывают стволы мешковиной, бинтами или плёнкой. Эти материалы нарушают воздухообмен, под ними скапливается влага, а значит — грибки и гниль. Лучше использовать побелку и оставить дерево "дышать".
Раствором медного купороса можно обрабатывать деревья только в плюсовую погоду и до начала распускания почек. Промедлили — обожгли нежные ткани.
Также не забывайте:
обрабатывать нужно не только деревья и кусты, но и почву под ними;
зона обработки почвы — по проекции кроны.
Медный купорос быстро смывается дождями, особенно в непредсказуемую весеннюю погоду. Альтернатива — бордоская смесь. Она дольше удерживается на растении и защищает более надёжно.
Когда обрабатывать?
После появления "зелёного конуса" — это фаза, когда из почки только начинает выглядывать зелень. Используйте 1% раствор.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
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