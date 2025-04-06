Обработка сада весной: не повторяйте за соседями, если хотите урожай

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной многие садоводы торопятся как можно быстрее защитить деревья от вредителей и болезней. Но, увы, благие намерения часто оборачиваются вредом — особенно, если действовать "по примеру соседа". Есть три самые распространённые ошибки, которых стоит избегать.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодовые деревья

Ошибка №1: побелка без пользы — или даже во вред

Побелка ствола — важный шаг для защиты дерева от солнечных ожогов и вредителей. Но не стоит превращать дерево в "упакованную мумию".

Почему?

Многие накрывают стволы мешковиной, бинтами или плёнкой. Эти материалы нарушают воздухообмен, под ними скапливается влага, а значит — грибки и гниль. Лучше использовать побелку и оставить дерево "дышать".

Ошибка №2: медный купорос — только по правилам

Раствором медного купороса можно обрабатывать деревья только в плюсовую погоду и до начала распускания почек. Промедлили — обожгли нежные ткани.

Также не забывайте:

обрабатывать нужно не только деревья и кусты, но и почву под ними;

зона обработки почвы — по проекции кроны.

Ошибка №3: бордоская смесь работает лучше — но тоже по срокам

Медный купорос быстро смывается дождями, особенно в непредсказуемую весеннюю погоду. Альтернатива — бордоская смесь. Она дольше удерживается на растении и защищает более надёжно.

Когда обрабатывать?

После появления "зелёного конуса" — это фаза, когда из почки только начинает выглядывать зелень. Используйте 1% раствор.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

