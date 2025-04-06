Сон крепче, пробуждение легче: продукты, которые действуют лучше медитации

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Привычно считать, что качество сна зависит от вечернего распорядка. Но дневной рацион играет не меньшую роль. Новые данные показывают: даже небольшое увеличение количества белка в рационе может продлить сон.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как работает белок во время сна

Исследование показало: увеличение потребления белка всего на 6% добавляет в среднем 18 минут сна каждую ночь. Белок влияет не только на продолжительность, но и на глубину сна, помогая организму пройти больше полных циклов, включая фазу медленного сна и REM.

Не любой белок одинаково полезен

Важно не просто добавить больше белка, а выбрать правильные его источники. Растительные продукты, как оказалось, улучшают сон заметнее, чем мясные. А вот переработанное красное мясо и птица могут даже ухудшать качество сна.

Три продукта, которые помогут уснуть крепче

Миндаль

Содержит натуральный мелатонин, магний и растительный белок. Употребление орехов помогает справиться с бессонницей, особенно в вечерние часы. Молоко

Комбинация белка, мелатонина и триптофана — аминокислоты, способствующей выработке гормона сна. Тёплое молоко вечером — классический способ расслабиться и настроиться на отдых. Жирная рыба

Лосось, скумбрия и сардины — источник белка, витамина D, омега-3 и мелатонина. Такая комбинация помогает наладить циркадные ритмы и улучшить общее качество сна.

Что важно помнить

Белок и мелатонин — отличные союзники, но максимальный эффект даёт регулярность сна и сбалансированное питание в течение всего дня. Поэтому лучше не просто есть "сонные" продукты на ночь, а включать их в рацион постоянно.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

