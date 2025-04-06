ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить

Есть автомобили, которые в СССР не получили широкого распространения по разным причинам: от низкой надёжности и устаревшей конструкции до проблем с финансированием проектов.
Но иногда на них ездить приходилось — потому что других не было.
5 место — ЗАЗ-965 "Горбатый"
Первый "народный" автомобиль. Маленький, милый — и крайне… неудобный.
На нём ездили от безысходности. Но он всё равно вошёл в историю.
4 место — Москвич-408
Выглядел симпатично, но двигатель — слабый, коробка — капризная.
Это как встреча с тёщей: быстро хочется уйти.
3 место — "Ока" ВАЗ-1111
Легендарный "половинчатый" автомобиль.
Детям нравилось, взрослые — страдали. Но зато машины помещалась где угодно.
2 место — ИЖ-2126 "Ода"
Последняя попытка ИЖа. Но…
Любили за простор, ненавидели за всё остальное.
1 место — ЛуАЗ-969М
Да, внедорожник. Да, проходил по грязи. Но на асфальте — ад на колёсах.
Хотели УАЗ? Получили мини-танк для мазохистов.
В СССР ездили на том, что удалось купить, собрать, или хотя бы завести. Но именно благодаря таким "нежеланным" машинам мы ценим комфорт сегодня.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.