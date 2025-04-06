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ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить

2:15
Авто

Есть автомобили, которые в СССР не получили широкого распространения по разным причинам: от низкой надёжности и устаревшей конструкции до проблем с финансированием проектов.

Москвич-408 19-88 ЮБС 2021
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич-408 19-88 ЮБС 2021

Но иногда на них ездить приходилось — потому что других не было.

5 место — ЗАЗ-965 "Горбатый"

Первый "народный" автомобиль. Маленький, милый — и крайне… неудобный.

  • Мотор сзади, багажник спереди — всё наоборот
  • Шум как у мопеда, едет как телега
  • Пассажиры сзади ехали, как в подвале.

На нём ездили от безысходности. Но он всё равно вошёл в историю.

4 место — Москвич-408

Выглядел симпатично, но двигатель — слабый, коробка — капризная.

  • На подъёмах задыхался
  • Расход топлива — как у грузовика
  • Жёсткая подвеска + крен = "плывём, но не по воде".

Это как встреча с тёщей: быстро хочется уйти.

3 место — "Ока" ВАЗ-1111

Легендарный "половинчатый" автомобиль.

  • Узкий, лёгкий, с виду игрушечный
  • На трассе — жертва любого ветра
  • Безопасность: при ударе машина складывалась, как табурет.
 

Детям нравилось, взрослые — страдали. Но зато машины помещалась где угодно.

2 место — ИЖ-2126 "Ода"

Последняя попытка ИЖа. Но…

  • Дизайн — из 70-х, выпуск — в 90-х
  • Двери открывались, когда хотели
  • Надёжность? Ну… зато отечественное.

Любили за простор, ненавидели за всё остальное.

1 место — ЛуАЗ-969М

Да, внедорожник. Да, проходил по грязи. Но на асфальте — ад на колёсах.

  • Нет шумоизоляции, стекла — вручную, печка — не греет
  • Управляемость? Забудь. Это направление, а не контроль
  • Завести зимой — это квест уровня "Выживание".

Хотели УАЗ? Получили мини-танк для мазохистов.

В СССР ездили на том, что удалось купить, собрать, или хотя бы завести. Но именно благодаря таким "нежеланным" машинам мы ценим комфорт сегодня.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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