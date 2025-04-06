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Как получить высокую пенсию в России? Эксперт раскрыла главный секрет

1:17
Экономика

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о ключевых условиях для получения высокой пенсии в России.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Она подчеркнула, что важно работать в реальном секторе экономики или на государственной службе, при этом зарплата должна быть официальной.

Важно избегать неформальных схем и "зарплат в конвертах", так как они приводят к снижению процентных отчислений на пенсионное страхование, что негативно сказывается на будущих выплатах.

По словам Бессараб, высокие пенсии получают, например, военные и космонавты. Также для получения достойной пенсии важно иметь высокую зарплату, поскольку чем выше доход, тем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) можно накопить.

Она добавила, что добровольные пенсионные сбережения также играют важную роль в обеспечении будущей пенсии, и государство поддерживает эти накопления до 360 тысяч рублей, пишет "Лента".

Кроме того, Светлана Бессараб отметила, что некоторые работодатели предлагают своим сотрудникам дополнительные социальные пакеты, в том числе софинансирование добровольных пенсионных сбережений.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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