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Ты не стираешь полотенца правильно? Ошибки, которые делают каждый

3:11
Недвижимость

Вы думаете, что ваше полотенце идеально чистое, если оно только что прошло через стиральную машину? Это далеко не так. Полотенца могут быть настоящими коллекционерами бактерий, а ваши усилия, чтобы они пахли свежестью, часто оказываются напрасными.

Полотенца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полотенца

Полотенце как скрытый источник грязи

Несмотря на то, что полотенца символизируют чистоту, они на самом деле относятся к числу самых крупных накопителей бактерий в доме. Причина кроется в том, что даже после использования только чистой воды с тела или рук на ткани остаются микроскопические следы омертвевшей кожи, пота и кожного сала. А мыло и шампунь, которые мы используем, тоже оставляют следы. Все эти элементы — прекрасная среда для размножения микробов и плесени, особенно если полотенце после использования не успевает хорошо просохнуть.

Затхлый запах и проблемы с впитываемостью

Если полотенце начинает пахнуть затхлостью, это не случайность. Неправильное хранение и недостаточная сушка создают идеальные условия для развития бактерий. К тому же остатки моющих средств, например, смягчителя или порошка, также могут "засорить" волокна ткани, что не только приводит к запаху, но и снижает впитывающую способность полотенца. В итоге, оно перестает выполнять свою главную функцию — хорошо вытирать тело.

Какие ошибки нужно избежать при стирке

  • Температура воды. Если вы часто стираете полотенца на низких температурах, это ошибка. Вода при температуре ниже 40 градусов не справляется с бактериями, и загрязнения остаются в ткани. Полотенца нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, чтобы эффективно уничтожить микробы и удалить остатки грязи.
  • Перегрузка стиральной машины. Не стоит класть слишком много полотенец в машинку. Для качественной стирки им нужно пространство для вращения, иначе вода и моющее средство не смогут хорошо проникнуть в ткань.
  • Порошок и смягчители. Не переусердствуйте с количеством стирального порошка или кондиционера для белья. Они могут добавить приятный запах, но на практике ухудшают впитываемость полотенца. Меньше — лучше.
  • Полное высыхание. Полотенца нужно класть в шкаф только после того, как они полностью высохнут. В противном случае они будут пахнуть затхлостью, а вероятность образования плесени значительно возрастет.

Регулярная чистка стиральной машины

Не забывайте про свою стиральную машину. Даже если вы стираете полотенца правильно, внутри машины могут оставаться остатки грязи и бактерий. Поэтому периодически проверяйте чистоту барабана, поддона и прокладок. Это предотвратит накопление микробов и неприятных запахов.

Теперь, когда вы знаете, как правильно ухаживать за полотенцами, они будут не только чистыми, но и долговечными. Сохраняйте их свежими и ароматными с правильным уходом, и забудьте о неприятных запахах.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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