Ты не стираешь полотенца правильно? Ошибки, которые делают каждый

3:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы думаете, что ваше полотенце идеально чистое, если оно только что прошло через стиральную машину? Это далеко не так. Полотенца могут быть настоящими коллекционерами бактерий, а ваши усилия, чтобы они пахли свежестью, часто оказываются напрасными.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полотенца

Полотенце как скрытый источник грязи

Несмотря на то, что полотенца символизируют чистоту, они на самом деле относятся к числу самых крупных накопителей бактерий в доме. Причина кроется в том, что даже после использования только чистой воды с тела или рук на ткани остаются микроскопические следы омертвевшей кожи, пота и кожного сала. А мыло и шампунь, которые мы используем, тоже оставляют следы. Все эти элементы — прекрасная среда для размножения микробов и плесени, особенно если полотенце после использования не успевает хорошо просохнуть.

Затхлый запах и проблемы с впитываемостью

Если полотенце начинает пахнуть затхлостью, это не случайность. Неправильное хранение и недостаточная сушка создают идеальные условия для развития бактерий. К тому же остатки моющих средств, например, смягчителя или порошка, также могут "засорить" волокна ткани, что не только приводит к запаху, но и снижает впитывающую способность полотенца. В итоге, оно перестает выполнять свою главную функцию — хорошо вытирать тело.

Какие ошибки нужно избежать при стирке

Температура воды. Если вы часто стираете полотенца на низких температурах, это ошибка. Вода при температуре ниже 40 градусов не справляется с бактериями, и загрязнения остаются в ткани. Полотенца нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, чтобы эффективно уничтожить микробы и удалить остатки грязи.

Перегрузка стиральной машины. Не стоит класть слишком много полотенец в машинку. Для качественной стирки им нужно пространство для вращения, иначе вода и моющее средство не смогут хорошо проникнуть в ткань.

Порошок и смягчители. Не переусердствуйте с количеством стирального порошка или кондиционера для белья. Они могут добавить приятный запах, но на практике ухудшают впитываемость полотенца. Меньше — лучше.

Полное высыхание. Полотенца нужно класть в шкаф только после того, как они полностью высохнут. В противном случае они будут пахнуть затхлостью, а вероятность образования плесени значительно возрастет.

Регулярная чистка стиральной машины

Не забывайте про свою стиральную машину. Даже если вы стираете полотенца правильно, внутри машины могут оставаться остатки грязи и бактерий. Поэтому периодически проверяйте чистоту барабана, поддона и прокладок. Это предотвратит накопление микробов и неприятных запахов.

Теперь, когда вы знаете, как правильно ухаживать за полотенцами, они будут не только чистыми, но и долговечными. Сохраняйте их свежими и ароматными с правильным уходом, и забудьте о неприятных запахах.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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