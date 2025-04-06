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Непристойное шоу в воде: как пара нарушила правила на пляже в Паттайе и чем это может завершиться?

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Туризм

Недавно в одну из ночей в Паттайе произошёл необычный инцидент. На пляже Бич-роуд собралась толпа людей, и у всех были в руках телефоны с включёнными камерами. Они снимали на видео мужчину и женщину, которые предавались интимной близости в воде.

Паттайя
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Паттайя

Любовников не только не смущало присутствие толпы: они как будто с удовольствием демонстрировали перед людьми свою горячую сцену, напоминающую эпизод из фильма для взрослых. Наблюдавшие решили, что это были русские, но никаких подтверждений этому нет.

Возмущённые пользователи Сети, увидевшие ролик с ночными забавами пары, высказал пожелание о том, чтобы в Таиланде ужесточили наказание за подобные действия. Полицейские начали разыскивать фигурантов. Об этом сообщает Tourdom.ru.

 

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, [mɯ̄a̯ŋ pʰát.tʰā.jāː]; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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