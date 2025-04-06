Секрет сочного рагу раскрыт: как тушить мясо, чтобы оно таяло во рту

Пахнет детством, греет душу и наполняет кухню уютом — это рагу из свинины, проверенное временем блюдо, которое любит вся семья. Оно не требует экзотики, но каждый его аромат будто рассказывает историю. Главное — выбрать правильное мясо и не торопиться.
Свиной ошеек — 500 г
Картофель — 5 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Помидоры — 3 шт.
Овощной бульон — 300 мл
Чеснок — 2 зубчика
Масло растительное — 3 ст. л.
Лавровый лист — 4 шт.
Чёрный перец горошком — 4 шт.
Соль — по вкусу
Укроп — 20 г
Петрушка — 20 г
Мясо
Свинину зачистите от плёнок и жира, обсушите, нарежьте кубиками 3-4 см. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки (8-10 минут).
Овощи
Подготовьте всё заранее: лук — полукольцами, морковь — кружочками, перец — полосками, чеснок — мелко. Добавьте овощи к мясу: сначала лук и морковь, потом перец и чеснок. Обжаривайте 5-7 минут.
Картошка
Очистите, нарежьте кубиками крупнее мяса, добавьте в кастрюлю. Перемешайте и готовьте ещё 15-20 минут.
Томаты и специи
Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, разомните, посыпьте паприкой. Разложите смесь поверх овощей.
Тушим
Влейте горячий бульон, добавьте лавровый лист, перец, соль. Накройте и томите на слабом огне 30-40 минут.
Подача
Дайте рагу немного настояться. Подавайте горячим, посыпав укропом и петрушкой.
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
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