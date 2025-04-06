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Секрет сочного рагу раскрыт: как тушить мясо, чтобы оно таяло во рту

1:57
Еда

Пахнет детством, греет душу и наполняет кухню уютом — это рагу из свинины, проверенное временем блюдо, которое любит вся семья. Оно не требует экзотики, но каждый его аромат будто рассказывает историю. Главное — выбрать правильное мясо и не торопиться.

Тушёный картофель
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёный картофель

Что понадобится (на 3 порции):

  • Свиной ошеек — 500 г

  • Картофель — 5 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Болгарский перец — 1 шт.

  • Помидоры — 3 шт.

  • Овощной бульон — 300 мл

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Масло растительное — 3 ст. л.

  • Лавровый лист — 4 шт.

  • Чёрный перец горошком — 4 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Укроп — 20 г

  • Петрушка — 20 г

Пошаговое приготовление:

  1. Мясо
    Свинину зачистите от плёнок и жира, обсушите, нарежьте кубиками 3-4 см. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки (8-10 минут).

  2. Овощи
    Подготовьте всё заранее: лук — полукольцами, морковь — кружочками, перец — полосками, чеснок — мелко. Добавьте овощи к мясу: сначала лук и морковь, потом перец и чеснок. Обжаривайте 5-7 минут.

  3. Картошка
    Очистите, нарежьте кубиками крупнее мяса, добавьте в кастрюлю. Перемешайте и готовьте ещё 15-20 минут.

  4. Томаты и специи
    Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, разомните, посыпьте паприкой. Разложите смесь поверх овощей.

  5. Тушим
    Влейте горячий бульон, добавьте лавровый лист, перец, соль. Накройте и томите на слабом огне 30-40 минут.

  6. Подача
    Дайте рагу немного настояться. Подавайте горячим, посыпав укропом и петрушкой.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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