Секрет сочного рагу раскрыт: как тушить мясо, чтобы оно таяло во рту

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Пахнет детством, греет душу и наполняет кухню уютом — это рагу из свинины, проверенное временем блюдо, которое любит вся семья. Оно не требует экзотики, но каждый его аромат будто рассказывает историю. Главное — выбрать правильное мясо и не торопиться.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушёный картофель

Что понадобится (на 3 порции):

Свиной ошеек — 500 г

Картофель — 5 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры — 3 шт.

Овощной бульон — 300 мл

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 3 ст. л.

Лавровый лист — 4 шт.

Чёрный перец горошком — 4 шт.

Соль — по вкусу

Укроп — 20 г

Петрушка — 20 г

Пошаговое приготовление:

Мясо

Свинину зачистите от плёнок и жира, обсушите, нарежьте кубиками 3-4 см. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки (8-10 минут). Овощи

Подготовьте всё заранее: лук — полукольцами, морковь — кружочками, перец — полосками, чеснок — мелко. Добавьте овощи к мясу: сначала лук и морковь, потом перец и чеснок. Обжаривайте 5-7 минут. Картошка

Очистите, нарежьте кубиками крупнее мяса, добавьте в кастрюлю. Перемешайте и готовьте ещё 15-20 минут. Томаты и специи

Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, разомните, посыпьте паприкой. Разложите смесь поверх овощей. Тушим

Влейте горячий бульон, добавьте лавровый лист, перец, соль. Накройте и томите на слабом огне 30-40 минут. Подача

Дайте рагу немного настояться. Подавайте горячим, посыпав укропом и петрушкой.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

