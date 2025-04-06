Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число пропавших без вести боевиков ВСУ в Курском приграничье превышает 7 тысяч
Обработка сада весной: не повторяйте за соседями, если хотите урожай
Непристойное шоу в воде: как пара нарушила правила на пляже в Паттайе и чем это может завершиться?
Сон крепче, пробуждение легче: продукты, которые действуют лучше медитации
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Ты не стираешь полотенца правильно? Ошибки, которые делают каждый
Секрет сочного рагу раскрыт: как тушить мясо, чтобы оно таяло во рту
Как получить высокую пенсию в России? Эксперт раскрыла главный секрет
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить

8 пород собак, о которых вы точно не слышали — и все они удивительные

2:20
Зоосфера

Почему одни породы становятся звёздами, а другие остаются в тени? Чаще всего — благодаря кино, соцсетям или модным трендам. Но пока лабрадоры и хаски собирают лайки, где-то рядом живут настоящие сокровища собачьего мира — редкие, удивительные и совершенно не "попсовые".

Собака породы спаниель
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Собака породы спаниель

Вот список пород, о которых стоит узнать каждому любителю собак.

1. Исландская овчарка

Эта порода словно создана для общения: ей важно быть рядом с человеком. Древняя и выносливая, она когда-то помогала пасти скот в суровом исландском климате. До сих пор остаётся верным, живым и очень ласковым компаньоном.

2. Американский эскимосский шпиц

Белоснежный, пушистый и удивительно умный. Он совмещает охранные инстинкты с нежностью и преданностью. Отлично уживается в квартире, легко обучается и радует своим весёлым нравом.

3. Леонбергер

Импозантный охранник и надёжный спутник. Эти собаки внушительных размеров обладают спокойным характером и сдержанным поведением. Они не лезут в душу, но всегда рядом и всегда на страже.

4. Тибетский спаниель

Миниатюрный охранник монастырей. Эти собаки испокон веков предупреждали монахов о приближении незнакомцев. Их уважают в храмах и пускают на молитвы — вот такое вот одухотворённое собачье общежитие.

5. Глен оф Имаал терьер

Ирландский норов и крепкий характер в компактном теле. Это дружелюбные, но отважные собаки, которые не нападают первыми, но умеют постоять за себя — громкий лай им в помощь.

6. Норвежский бухунд

Небольшой, но крепкий и морозоустойчивый пёс. Хорошо ладит с детьми, отлично переносит холод и может стать надёжным охранником. А вот жару переносит плохо — в солнечные дни ему лучше отдыхать в тени.

7. Немецкий вольфшпиц

Идеальный морской сторож и активный друг. Когда-то они охраняли корабли, а сегодня прекрасно играют с детьми и всегда готовы к весёлым прогулкам. Очень общительные и энергичные.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Красота и стиль
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Россия игнорирует Трампа: США засунули свой нос в конфликт, не удосужившись понять суть Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Последние материалы
Число пропавших без вести боевиков ВСУ в Курском приграничье превышает 7 тысяч
Обработка сада весной: не повторяйте за соседями, если хотите урожай
Непристойное шоу в воде: как пара нарушила правила на пляже в Паттайе и чем это может завершиться?
8 пород собак, о которых вы точно не слышали — и все они удивительные
Сон крепче, пробуждение легче: продукты, которые действуют лучше медитации
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Ты не стираешь полотенца правильно? Ошибки, которые делают каждый
Секрет сочного рагу раскрыт: как тушить мясо, чтобы оно таяло во рту
Как получить высокую пенсию в России? Эксперт раскрыла главный секрет
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.