Фронт решает: почему иногда дождь льёт, как из ведра, а бывает, нудно моросит

Характер дождя определятся облаком, из которого он льёт, объяснила метеоролог

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

На минувшей неделе Москву затопило — три дня подряд её заливали мощные ливни, перевыполнившие месячную норму осадков кое-где на 60%. Некоторые даже поспешили назвать эти ливни тропическими.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко is licensed under public domain

Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова считает такую оценку преувеличением. "У нас ближе к тропическому был ливень, который наблюдался 12-го числа: вначале была хорошая погода, даже жаркая, где-то 30 градусов, потом прошёл ливень везде разный и разной интенсивности, а потом погода как бы и наладилась, — отчасти согласилась она. — В целом, у нас, конечно, господствует воздух умеренных широт — это, скорее, субтропический воздух. А ливни... Тропический ливень — тот, который в тропиках наблюдается".

Специалист объяснила читателям Pravda.Ru, почему дождь иногда льёт, как из ведра, а иногда нудно моросит: "Потому что дожди выпадают из разных облаков. Есть слоистые облака — как правило, из них затяжные мелкие. Он может лить несколько дней такой мелкий моросящий, чуть усилился и так далее. Из слоистых облаков у нас никогда не выпадает ливневых дождей, потому что у них такая структура. А вот кучево-дождевые облака, которые в небе развиваются уже мощно — одно облако может развиваться до высоты 12-14 км. И именно в этом верхнем слое благодаря конвекции происходит укрупнение капель, то есть не мелкие дождички, как при слоистой облачности, а крупные капли. Тогда у нас наблюдаются ливневые дожди, именно ливни — кратковременные, но интенсивные. Как правило, при образовании таких мощных облаков ещё и грозовая деятельность развивается".

"Когда стоит жаркая погода, а потом приходит холодный фронт, вот на холодном фронте всегда развивается мощная кучево-дождевая облачность, которая сопровождается как раз ливневыми дождями. Поэтому интенсивность осадков зависит от типа фронта: на тёплом фронте слоистая облачность, поэтому такие моросящие, тумановидные дожди, на холодном фронте — мощные ливневые дожди с грозами и возможен даже град", — добавила Позднякова.

Образование тёплого атмосферного фронта в и без того тёплом летнем воздухе маловероятно, поэтому в это время года чаще приходит холодный фронт с его бурными ливнями, заключила она.

Ливень в Москве