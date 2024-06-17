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Как успокоиться во время конфликта: полезные советы

Чтобы успокоиться после конфликта, нужно осуществить практику заземления

1:34
Здоровье

Конфликты — неизбежная часть жизни каждого человека. Мы расскажем, как привести эмоции в порядок после ссоры.

Что такое гнев

Гнев — это нормальная, естественная реакция человека на какой-то раздражитель или угрозу. Во время агрессии люди обычно начинают повышать голос, бросать вещи, оскорблять окружающих. Важно понимать, что такая реакция не означает, что вы плохой человек, так как это неосознанная реакция на стресс.

Чтобы облегчить свою жизнь и жизнь близких, важно уметь контролировать свои эмоции и справляться с гневом.

Как успокоиться во время ссоры

Чтобы успокоиться во время ссоры, попробуйте выйти из комнаты. Просто скажите, что не хотите продолжать ссору, и уйдите в другую комнату или на улицу. Дайте себе время прийти в себя и успокоиться.

Быстрая ходьба, спорт, бег, а также медитация и дыхательные практики помогут снять тревогу и побороть гнев. Чтобы успокоить себя в данный момент, замедлите дыхание и сосчитайте до 10.

Вы также можете попробовать заземление. Это способ помочь вам сосредоточиться на настоящем моменте. Например, можно обратить внимание на свое тело, почувствовать, как вы стоите на земле, держа какой-то предмет. Оглянитесь вокруг и посмотрите на то, что вас окружает.

Эта практика поможет вам успокоиться и прийти в себя во время стресса или панической атаки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
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