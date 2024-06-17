Долги на 5,6 млн руб.: владельцы BMW, Hyundai и Toyota лишились машин в Москве

Эвакуация за долги: 36 автомобилей отправлены на штраф-стоянку с начала 2024 года

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С начала 2024 года эвакуаторы "Московского паркинга" отправили на штраф-стоянки 36 автомобилей из-за долгов их владельцев, сообщает столичный Дептранс.

Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что машины многократных нарушителей, не оплачивающих штрафы, перемещаются на спецстоянки по решению судебных приставов. Общая сумма штрафов владельцев эвакуированных авто составила более 5,6 млн рублей.

В антирейтинг должников попали владельцы BMW (8 авто), Hyundai (7 авто) и Toyota (5 авто). Ранее сообщалось, что более 1 тыс. автомобилей без номеров были отправлены на спецстоянки для проверки полицией, так как могли быть связаны с криминалом или находиться в угоне.