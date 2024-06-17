Какие овощи нельзя выращивать без подвязки и как организовать эту процедуру

Опора для овощных культур: виды и способы подвязки

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Правильная подвязка - важный прием, который помогает получить высокие урожаи многих овощных культур. Он позволяет растениям лучше использовать солнечную энергию, защищает плоды от загнивания и повреждения вредителями. Рассмотрим, какие овощи нуждаются в подвязке и как правильно это делать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Томаты

Пожалуй, самая известная овощная культура, нуждающаяся в подвязке - томаты. Их стебли и ветви очень быстро вытягиваются, ломаются под тяжестью плодов. Подвязка помогает держать растения в вертикальном положении, обеспечивает доступ солнечных лучей к листьям и плодам. Для этого используют опоры в виде шпалер, кольев, колышков или специальных сеток.

Перцы

Сладкий и острый перец также требует подвязки. Ветви растений сильно ветвятся и гнутся под тяжестью плодов, особенно в период активного плодоношения. Правильная подвязка помогает держать растения в вертикальном положении, защищает от поломок.

Огурцы

Вьющиеся побеги огурцов нуждаются в опоре. Без подвязки растения ложатся на землю, плоды загнивают, снижается урожайность. Для поддержки огурцов используют шпалеры, треллисы, сетки или просто вертикальные колышки.

Фасоль

Многие сорта фасоли имеют вьющиеся стебли, которым требуется опора. Это позволяет лучше использовать пространство участка, облегчает сбор урожая и предотвращает загнивание бобов.

Вьюнок

Эта декоративная овощная культура просто не может обойтись без подвязки. Ее стебли очень тонкие и нежные, им обязательно требуется опора в виде шпалер, колышков или специальных конструкций.

Правильная подвязка должна обеспечивать надежную опору растению, не повреждая стебель. Для этого используют мягкие материалы - пластиковую или тканевую ленту, шпагат, резинки. Необходимо периодически подвязывать растения по мере их роста.