Самолет FlyOne из Еревана не допустили в воздушное пространство Молдавии

Самолет FlyOne из Армении не пустили в Молдавию

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Армении, не пустили в воздушное пространство Молдавии, сообщает NewsMaker со ссылкой на председателя правления компании Владимира Чеботаря.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Сообщается, что самолет, направлявшийся из Еревана в Кишинев, был вынужден приземлиться в Бухаресте. По словам представителя авиакомпании, после этого рейс вернется в Ереван с пассажирами на борту.

"Это был чартерный рейс, обстоятельства будут расследоваться", — отметил Чеботарь, добавив, что сотрудники компании выясняют все детали инцидента.

Он также сообщил журналистам, что на борту находились "подозрительные лица, люди определенного характера", и что впоследствии была объявлена ложная тревога о минировании самолета. Подробности случившегося Чеботарь не раскрыл.