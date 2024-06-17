Самолет FlyOne из Еревана не допустили в воздушное пространство Молдавии

Самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Армении, не пустили в воздушное пространство Молдавии, сообщает NewsMaker со ссылкой на председателя правления компании Владимира Чеботаря.
Сообщается, что самолет, направлявшийся из Еревана в Кишинев, был вынужден приземлиться в Бухаресте. По словам представителя авиакомпании, после этого рейс вернется в Ереван с пассажирами на борту.
"Это был чартерный рейс, обстоятельства будут расследоваться", — отметил Чеботарь, добавив, что сотрудники компании выясняют все детали инцидента.
Он также сообщил журналистам, что на борту находились "подозрительные лица, люди определенного характера", и что впоследствии была объявлена ложная тревога о минировании самолета. Подробности случившегося Чеботарь не раскрыл.
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