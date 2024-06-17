Временно остановлена работа сервиса "Кухня на районе"

Сервис "Кухня на районе" приостановил работу после отравления клиентов

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стало известно о произошедшем инциденте с потреблением салата Лобио от сервиса "Кухня на районе". В составе салата использовали консервированную фасоль одного из поставщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сразу же было принято решение перестать продавать это блюдо и начать тщательную проверку всей цепочки поставок и производства. Временно остановлена работа приложения, чтобы дополнительно проверить все продукты, даже те, которые не вызывают опасений.

В компании подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу сервиса доставки еды.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения подчеркнули, что массовое заражение ботулизмом в Москве исключено, четверо пациентов находятся в больнице с подозрением на это заболевание, включая тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Ботулизм — серьезное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Вызывается токсинами, вырабатываемыми бактерией Clostridium botulinum.