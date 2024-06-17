Викторию Боню за рубежом атаковали фанаты Анджелины Джоли с просьбой об автографе

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Викторию Боню спутали с Анджелиной Джоли за границей

0:50
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня произвела фурор за границей, так как её приняли за звезду Голливуда Анджелину Джоли. 

Викторию Боню спутали с Анджелиной Джоли за границей
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня поделилась в "Инстаграме"* видео, на котором её атакуют люди с портретами Анджелины Джоли в руках. 

Боне польстило то, что её принимают за всемирно известную актрису, однако она не стала вводить в заблуждение иностранцев. 

Виктория объяснила фанатам Джоли, что они ошиблись. Модель показала свою дочку и отметила, что её наследницу зовут Анджелина. 

Ранее сообщалось, что Виктория Боня нарастила волосы и стала похожа на Анджелину Джоли.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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