Викторию Боню за рубежом атаковали фанаты Анджелины Джоли с просьбой об автографе

Звезда "Дома-2" Виктория Боня произвела фурор за границей, так как её приняли за звезду Голливуда Анджелину Джоли.
Виктория Боня поделилась в "Инстаграме"* видео, на котором её атакуют люди с портретами Анджелины Джоли в руках.
Боне польстило то, что её принимают за всемирно известную актрису, однако она не стала вводить в заблуждение иностранцев.
Виктория объяснила фанатам Джоли, что они ошиблись. Модель показала свою дочку и отметила, что её наследницу зовут Анджелина.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня нарастила волосы и стала похожа на Анджелину Джоли.
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