"Росгосстрах" застраховал томских специалистов по электронике

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Филиал "Росгосстраха" в Томской области заключил договор добровольного медицинского страхования с компанией по производству телекоммуникационного оборудования.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique is licensed under CC BY-SA 2.0

Программа ДМС включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, иммунопрофилактику, вызов врача на дом, стоматологию и плановую и экстренную госпитализацию. Благодаря страхованию, сотрудники предприятия смогут лечиться и решать проблемы со здоровьем в ведущих лечебных учреждениях. Томская область считается студенческой столицей Сибири и находится в топе регионов страны по научно-технологическому развитию.

Филиал "Росгосстраха" предоставляет индивидуальный пакет медицинских услуг с учетом пожеланий и потребностей клиентов. Компания входит в число лидеров добровольного медицинского страхования и гарантирует медицинское обслуживание должного уровня. В Томской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах" с 11 страховыми отделами и пунктом урегулирования убытков в Томске.