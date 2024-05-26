"Росгосстрах" застраховал томских специалистов по электронике

Филиал "Росгосстраха" в Томской области заключил договор добровольного медицинского страхования с компанией по производству телекоммуникационного оборудования.
Программа ДМС включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, иммунопрофилактику, вызов врача на дом, стоматологию и плановую и экстренную госпитализацию. Благодаря страхованию, сотрудники предприятия смогут лечиться и решать проблемы со здоровьем в ведущих лечебных учреждениях. Томская область считается студенческой столицей Сибири и находится в топе регионов страны по научно-технологическому развитию.
Филиал "Росгосстраха" предоставляет индивидуальный пакет медицинских услуг с учетом пожеланий и потребностей клиентов. Компания входит в число лидеров добровольного медицинского страхования и гарантирует медицинское обслуживание должного уровня. В Томской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах" с 11 страховыми отделами и пунктом урегулирования убытков в Томске.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.