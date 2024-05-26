Молодежь до 18 лет лидирует в потреблении интернета в торговых центрах: аналитика Tele2

Интернетом в ТЦ активнее всех пользуется молодежь до 18 лет

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным аналитиков Tele2, молодежь до 18 лет проявляет большую активность в использовании интернета в торговых центрах, несмотря на то что их доля среди всех посетителей является самой низкой. Они составляют лишь 0,4% от общего числа посетителей, но потребляют 67,5% всего интернет-трафика в этих местах. Это может быть связано с их предпочтением делать селфи или снимать видео для социальных сетей, а также с тем, что торговые центры часто становятся местом для их встреч.

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На следующем месте по активности интернет-пользователей находятся россияне в возрасте 19-24 лет, которые составляют 10,5% от всех посетителей. Доля трафика посетителей в возрасте от 25 до 55 лет примерно одинакова и составляет от 4% до 6%. Даже люди старше 55 лет остаются активными потребителями интернет-трафика, в их долю приходится 7,2%.

Что касается общего количества посетителей, то около 7% составляют россияне в возрасте 19-24 лет, 23,2% — в возрасте от 25 до 34 лет, 31,7% — от 35 до 44 лет, 24,3% — от 45 до 55 лет, а оставшиеся менее 14% приходятся на людей старше 55 лет.

Среди торговых центров в Москве наибольшей популярностью среди клиентов операторов пользуется "Авиапарк", а по объему скачанных данных лидирует "Горбушкин двор", где много магазинов электроники. В Санкт-Петербурге пятая часть всего интернет-трафика приходится на ТРК "Норд", "Миллер Центр" и "Сенную", а самым популярным среди посетителей оказалась "Галерея".