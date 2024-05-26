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Восстановление волос: эффективные процедуры и секреты ухода

Процедуры салона, способствующие восстановлению пересушенных волос

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Для создания красивой прически мы часто прибегаем к различным химическим процедурам, таким как окрашивание, мелирование и укладка с использованием утюжков, что может негативно сказаться на состоянии наших волос, делая их сухими и лишенными жизни. Однако существуют методы восстановления, о которых рассказывает трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова.

Процедуры салона, способствующие восстановлению пересушенных волос
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для сохранения здоровья волос во время таких процедур, как окрашивание или укладка, рекомендуется обращаться к профессионалам и избегать использования перекиси водорода или некачественных народных средств. При частом использовании фена, утюжка или плойки следует обязательно защищать волосы специальными средствами, создающими защитную пленку и восстанавливающими их структуру.

Если волосы уже повреждены, их можно восстановить, однако это требует времени. Поврежденным прядям необходимо усиленное питание и увлажнение, которые могут обеспечить специальные косметические средства, такие как увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами и шампуни с кислотным pH. Для восстановления идеально подойдут натуральные масла, кератин, ботокс, а также процедуры ламинирования и каутеризации, которые помогут восстановить эластичность и блеск волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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