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Полезно и вкусно: приготовьте ванильный смузи из тофу и киви по этому рецепту. В нём очень много белка

Смузи из киви и тофу: высокобелковый коктейль

0:39
Еда

Из тофу получается очень сытный коктейль с высоким содержанием белка, а киви придаёт напитку яркий свежий вкус. В этом смузи также меньше сахара и жира, что делает его полезным и вкусным вариантом.

Смузи из киви и тофу: высокобелковый коктейль
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пищевая ценность

  • 200 кал
  • 31 г углеводов
  • 3 г клетчатки
  • 19 г сахара
  • 1 г жиров

Ингредиенты

  • 120 г тофу
  • 1 нарезанный киви
  • Обезжиренное молоко
  • 1 чайная ложка мёда
  • 1/2 чайной ложки экстракта ванили

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Смузи из киви. Рецепт полезного смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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