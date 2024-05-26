Полезно и вкусно: приготовьте ванильный смузи из тофу и киви по этому рецепту. В нём очень много белка

Смузи из киви и тофу: высокобелковый коктейль

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Из тофу получается очень сытный коктейль с высоким содержанием белка, а киви придаёт напитку яркий свежий вкус. В этом смузи также меньше сахара и жира, что делает его полезным и вкусным вариантом.

Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пищевая ценность

200 кал

31 г углеводов

3 г клетчатки

19 г сахара

1 г жиров

Ингредиенты

120 г тофу

1 нарезанный киви

Обезжиренное молоко

1 чайная ложка мёда

1/2 чайной ложки экстракта ванили

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.