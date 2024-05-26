Полезно и вкусно: приготовьте ванильный смузи из тофу и киви по этому рецепту. В нём очень много белка

Из тофу получается очень сытный коктейль с высоким содержанием белка, а киви придаёт напитку яркий свежий вкус. В этом смузи также меньше сахара и жира, что делает его полезным и вкусным вариантом.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.