Россия и Грузия рассматривают отмену визового режима

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В российской туристической отрасли будет рассмотрено предложение властей Грузии о полной отмене визового режима между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передает "Интерфакс".

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Песков подчеркнул, что не был осведомлен об инициативе со стороны Грузии, но заверил, что соответствующие ведомства проведут анализ предложения.

Ранее Мамука Пипия, международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира", на съезде организации обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима, амнистии граждан Грузии, ранее нарушивших его, и упрощении трудоустройства в России для граждан Грузии.

В конце мая стало известно, что введение обязательной медицинской страховки для туристических поездок в Грузию было отложено до 1 января 2026 года. Изначально Грузия планировала ужесточить правила въезда для иностранцев с 1 июня 2024 года.