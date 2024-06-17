Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом

Актёр Станислав Садальский опубликовал фото с дочерью режиссёра Марка Захарова, актрисой Александрой Захаровой.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Telegram-канале фото со 61-летней звездой театра и кино Александрой Захаровой, которая является наследницей именитого режиссёра.
Он сопроводил снимок надписью, в котором встречается нецензурное слово.
"Совершенно непонятно, как вести себя с девушками, которым не нравятся клоуны и ………", — гласит подпись актёра к фотографии.
Актёр похвалил недавно вышедшую книгу Александры Захаровой под названием "Театральные фантазии на тему… мысли благие и зловредные".
Ранее Станислав Садальский высказался о возвращении компании Coca-Cola в Россию. Заслуженный артист РСФСР призвал поставить ряд условий перед американской корпорацией, прежде чем впускать продукцию компании в нашу страну.
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