Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом

Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский опубликовал фото с дочерью режиссёра Марка Захарова, актрисой Александрой Захаровой.

Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Telegram-канале фото со 61-летней звездой театра и кино Александрой Захаровой, которая является наследницей именитого режиссёра.

Он сопроводил снимок надписью, в котором встречается нецензурное слово.

"Совершенно непонятно, как вести себя с девушками, которым не нравятся клоуны и ………", — гласит подпись актёра к фотографии.

Актёр похвалил недавно вышедшую книгу Александры Захаровой под названием "Театральные фантазии на тему… мысли благие и зловредные".

Ранее Станислав Садальский высказался о возвращении компании Coca-Cola в Россию. Заслуженный артист РСФСР призвал поставить ряд условий перед американской корпорацией, прежде чем впускать продукцию компании в нашу страну.