Футболист Бейл раскрыл сумму, которая требуется ему для комфортной жизни в Самаре

Нидерландский футболист Бейл рассказал, во сколько обходится ему жизнь в Самаре

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник "Крыльев Советов" из Нидерландов Гленн Бейл раскрыл сумму, необходимую ему для достойной жизни в Самаре.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Легионер заявил, что ему ежемесячно требуется примерно 300 000 рублей, включая аренду жилья и посещение ресторанов.

"Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц", — сказал Бейл в беседе с "Чемпионатом".

На вопрос о том, является ли эта сумма высокой или низкой по сравнению с Нидерландами, Бейл считает, что его расходы на родине и в России примерно одинаковы. Он отмечает, что в обоих странах приходится тратить деньги на аренду жилья, питание и путешествия, и цены не особо отличаютс

В течение сезона 2023/2024 в СМИ появились слухи о интересе топ-клубов Российской Премьер-лиги к услугам Бейла.