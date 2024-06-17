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Футболист Бейл раскрыл сумму, которая требуется ему для комфортной жизни в Самаре

Нидерландский футболист Бейл рассказал, во сколько обходится ему жизнь в Самаре

0:59
Спорт

Защитник "Крыльев Советов" из Нидерландов Гленн Бейл раскрыл сумму, необходимую ему для достойной жизни в Самаре.

Нидерландский футболист Бейл рассказал, во сколько обходится ему жизнь в Самаре
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Легионер заявил, что ему ежемесячно требуется примерно 300 000 рублей, включая аренду жилья и посещение ресторанов.

"Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц", — сказал Бейл в беседе с "Чемпионатом".

На вопрос о том, является ли эта сумма высокой или низкой по сравнению с Нидерландами, Бейл считает, что его расходы на родине и в России примерно одинаковы. Он отмечает, что в обоих странах приходится тратить деньги на аренду жилья, питание и путешествия, и цены не особо отличаютс

В течение сезона 2023/2024 в СМИ появились слухи о интересе топ-клубов Российской Премьер-лиги к услугам Бейла.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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