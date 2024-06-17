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Мишустин объявил новые размеры прожиточного минимума на следующий год

В РФ увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год

1:24
Экономика

Правительство увеличило величину прожиточного минимума на 2025 год, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями, как передает пресс-служба кабмина на официальном сайте.

В РФ увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Мишустин уточнил, что раньше этот показатель определялся законом о федеральном бюджете, а теперь устанавливается исходя из медианного дохода.

По словам премьера, в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составит в среднем 17 733 рубля, что на 2 280 рублей больше, чем в 2024 году.

Для трудоспособных граждан этот показатель будет равен 19 329 рублям (+2 485 рублей), для пенсионеров — 15 250 рублей (+1 960 рублей), а для детей — 17 201 рублю (+2 212 рублей).

Мишустин отметил, что регионы установят свои величины прожиточного минимума, к которым привязаны различные виды льгот и пособий. В частности, выплаты нуждающимся семьям с детьми, беременным женщинам и пенсионерам, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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