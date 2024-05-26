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Биолог Дмитрий Алексеев: как остановить старение

Замедляем процесс старения: помощь кишечнику

1:10
Здоровье

Кишечник играет не последнюю роль в процессе старения организма. Научные исследования показывают, что состояние кишечной микрофлоры напрямую влияет на обмен веществ, иммунную систему и даже на уровень воспаления в организме.

Как остановить старение? Неочевидные способности нашего кишечника. Микробиолог Дмитрий Алексеев

Биолог Дмитрий Алексеев дал объяснения по поводу взаимосвязи кишечника и процесса старения.

Так, по мере старения, изменения в микробиоме кишечника могут привести к дисбалансу бактерий, что вызывает различные заболевания и ускоряет процесс старения. Неправильное питание, стресс, прием антибиотиков и другие факторы могут негативно влиять на состояние кишечника.

Поэтому поддержание здоровья кишечника становится все более важным с возрастом.

Многочисленные исследования показывают, что правильное питание, прием пробиотиков и пребиотиков, а также уменьшение стресса могут помочь поддерживать здоровье кишечника и замедлить процесс старения.

Таким образом, уход за кишечником становится ключевым компонентом поддержания молодости и здоровья на протяжении всей жизни.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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