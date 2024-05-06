Домашняя отшелушивающая маска для лица с рисом: натуральный способ омолодить кожу

Отшелушивающая маска из риса: простой рецепт из натуральных ингредиентов

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ищите способы омолодить и побаловать кожу? Вместо похода в салон, попробуйте сделать это дома! Портал stylecraze.com рассказывает, как приготовить эффективную отшелушивающую маску для лица с использованием натуральных ингредиентов. Она подходит для нормальной, комбинированной и жирной кожи. Но если у вас проблемы с акне, лучше воздержаться, чтобы не ухудшить ситуацию. Этот домашний уход за кожей не только доступен, но и безопасен, в отличие от многих косметических продуктов.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам понадобится

Рис

Лимон

Мед

Зеленый чай

Процесс приготовления отшелушивающей маски

Измельчите 2 столовые ложки сырого риса в блендере до получения муки. Рисовая мука служит отличным натуральным отшелушивающим средством, помогая убрать ороговевший слой кожи. Добавьте 1 чайную ложку лимонного сока, богатый витамином С, который помогает осветлить кожу и защищает ее от свободных радикалов. Положите чайную ложку меда. Его антисептические свойства помогают бороться с бактериями и предотвращают воспаления. Добавьте 1,5 столовых ложек зеленого чая, чтобы маска приобрела нужную консистенцию. Нанесите маску на чистое сухое лицо и оставьте на 10 минут. Затем массируйте кожу круговыми движениями, чтобы отшелушить ее, и смойте водой.

Эта маска не только улучшит текстуру кожи, но и осветлит ее тон. Не тратьте много денег на косметику, когда у вас есть такие простые и натуральные средства ухода!

Корейская рисовая маска для лица - крем для омоложения кожи. Осветляет кожу и разглаживает морщины.