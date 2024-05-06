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Домашняя отшелушивающая маска для лица с рисом: натуральный способ омолодить кожу

Отшелушивающая маска из риса: простой рецепт из натуральных ингредиентов

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Ищите способы омолодить и побаловать кожу? Вместо похода в салон, попробуйте сделать это дома! Портал stylecraze.com рассказывает, как приготовить эффективную отшелушивающую маску для лица с использованием натуральных ингредиентов. Она подходит для нормальной, комбинированной и жирной кожи. Но если у вас проблемы с акне, лучше воздержаться, чтобы не ухудшить ситуацию. Этот домашний уход за кожей не только доступен, но и безопасен, в отличие от многих косметических продуктов. 

Отшелушивающая маска из риса: простой рецепт из натуральных ингредиентов
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам понадобится

  • Рис
  • Лимон
  • Мед
  • Зеленый чай

Процесс приготовления отшелушивающей маски

  1. Измельчите 2 столовые ложки сырого риса в блендере до получения муки. Рисовая мука служит отличным натуральным отшелушивающим средством, помогая убрать ороговевший слой кожи.
  2. Добавьте 1 чайную ложку лимонного сока, богатый витамином С, который помогает осветлить кожу и защищает ее от свободных радикалов.
  3. Положите чайную ложку меда. Его антисептические свойства помогают бороться с бактериями и предотвращают воспаления.
  4. Добавьте 1,5 столовых ложек зеленого чая, чтобы маска приобрела нужную консистенцию.
  5. Нанесите маску на чистое сухое лицо и оставьте на 10 минут. Затем массируйте кожу круговыми движениями, чтобы отшелушить ее, и смойте водой.

Эта маска не только улучшит текстуру кожи, но и осветлит ее тон. Не тратьте много денег на косметику, когда у вас есть такие простые и натуральные средства ухода!

Корейская рисовая маска для лица - крем для омоложения кожи. Осветляет кожу и разглаживает морщины.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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