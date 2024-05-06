Домашняя отшелушивающая маска для лица с рисом: натуральный способ омолодить кожу

Ищите способы омолодить и побаловать кожу? Вместо похода в салон, попробуйте сделать это дома! Портал stylecraze.com рассказывает, как приготовить эффективную отшелушивающую маску для лица с использованием натуральных ингредиентов. Она подходит для нормальной, комбинированной и жирной кожи. Но если у вас проблемы с акне, лучше воздержаться, чтобы не ухудшить ситуацию. Этот домашний уход за кожей не только доступен, но и безопасен, в отличие от многих косметических продуктов.
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Вам понадобится
Рис
Лимон
Мед
Зеленый чай
Процесс приготовления отшелушивающей маски
Измельчите 2 столовые ложки сырого риса в блендере до получения муки. Рисовая мука служит отличным натуральным отшелушивающим средством, помогая убрать ороговевший слой кожи.
Добавьте 1 чайную ложку лимонного сока, богатый витамином С, который помогает осветлить кожу и защищает ее от свободных радикалов.
Положите чайную ложку меда. Его антисептические свойства помогают бороться с бактериями и предотвращают воспаления.
Добавьте 1,5 столовых ложек зеленого чая, чтобы маска приобрела нужную консистенцию.
Нанесите маску на чистое сухое лицо и оставьте на 10 минут. Затем массируйте кожу круговыми движениями, чтобы отшелушить ее, и смойте водой.
Эта маска не только улучшит текстуру кожи, но и осветлит ее тон. Не тратьте много денег на косметику, когда у вас есть такие простые и натуральные средства ухода!
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