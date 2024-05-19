Алёна Водонаева оправдалась за портрет полуголой Виктории Бони для 13-летнего сына

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала историю с подаренным её сыну-подростку портретом полуголой Виктории Бони.
Алёна Водонаева объяснила, что на самом деле история с пикантным подарком для её 13-летнего сына Богдана была шуткой.
Знаменитость призналась, что это подарок был не для сына, а для неё самой. Она отметила, что этот портрет ей всегда нравился, поэтому она повесила его в своей спальне.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей.
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