Алёна Водонаева оправдалась за портрет полуголой Виктории Бони для 13-летнего сына

Водонаева рассказала, что стало с полуголым портретом Виктории Бони

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала историю с подаренным её сыну-подростку портретом полуголой Виктории Бони.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva?ysclid=lwcexxd4v4839653568 by Инстаграм Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева объяснила, что на самом деле история с пикантным подарком для её 13-летнего сына Богдана была шуткой.

Знаменитость призналась, что это подарок был не для сына, а для неё самой. Она отметила, что этот портрет ей всегда нравился, поэтому она повесила его в своей спальне.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей.