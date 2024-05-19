Какую цифру назвать здоровым весом для кошки

Ветеринары назвали здоровый вес кошки

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Весной люди задумываются о калориях и лишних килограммах, но своих питомцев продолжают кормить как попало.

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Однако вес домашних животных также требует контроля. В случае необходимости стоит обратиться к специалистам для подбора диеты или корма.

Вот сколько, по мнению экспертов, должна весить здоровая кошка.

Особенности породы и пол животного играют ключевую роль.

Что зависит от породы

Для мейн-кунов нормальным считается вес до 12 килограммов. Сфинксы обычно весят от 2 до 3 килограммов (самцы — 3,5-4,5 кг).

Бенгальские самки весят 3,5-4,5 кг, а самцы — 6-7 кг.

Сиамская кошка весит 3-4 кг, а кот — 4-5 кг. Британские кошки весят 3-4 кг, а коты — 5-8 кг. Беспородные кошки и коты могут весить от 2,5 до 6 кг.

Вес беспородных кошек может варьироваться даже у котят одного помета, что зависит от наследственности и генетики.

Кто тяжелее

Самцы всегда тяжелее самок. Это естественно. Домашние кастрированные и стерилизованные кошки и коты обычно весят больше своих диких собратьев.

Как определить нехватку веса У длинношерстных пород этот метод не работает, а у гладкошерстных идеальная фигура должна быть подтянутой и с выраженными мышцами.

Если через шерсть видны ребра, питомец недоедает.