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В России резко подешевел аналог новой "Лады" от Volkswagen

В России поступили в продажу новые Volkswagen Lavida по цене от 2,36 млн рублей

2:26
Авто

В России резко снизилась цена на седан Volkswagen Lavida, который поставляется на наш рынок из Китая усилиями дилеров, частных лиц и специализированных компаний. Если в начале года его стоимость на одном из сайтов объявлений составляла 2 930 000 рублей, то сейчас, в середине мая, минимальная цена составляет 2 358 327 рублей, сообщают "Автоновости дня".

В России поступили в продажу новые Volkswagen Lavida по цене от 2,36 млн рублей
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

За эту сумму компания из Благовещенска готова привезти на заказ новую рестайлинговую Lavida 2023 года, оснащенную 1,5-литровым 110-сильным атмосферным двигателем и классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В эту цену включены таможенное оформление и пакет документов для постановки на учет.

Комплектация данного седана включает тканевый салон, полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, 16-дюймовые литые диски, датчик дождя, "интеллектуальную систему связи с автомобилем", кондиционер, люк в крыше, многофункциональный руль, системы предупреждения о выходе из полосы и фронтальном столкновении и многое другое.

В большинстве других объявлений о продаже Lavida предлагается её спортивная версия под названием Star Edition. Эти автомобили имеют мелкоячеистую "звездную" решетку радиатора с светодиодной полоской, другие бамперы, оригинальные 16-дюймовые литые диски, черный мини-спойлер на крышке багажника и черные корпуса наружных зеркал.

На момент подготовки материала новая Lavida Star Edition доступна в Ижевске за 2 399 000 рублей, в Тольятти за 2 885 000 рублей и в Тюмени за 3 190 000 рублей. В Благовещенске её могут привезти под заказ за 2 432 190 рублей. Эти седаны оснащаются 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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