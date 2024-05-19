Как "лежачие полицейские" разрушают ваш автомобиль: советы по правильному проезду

Три частые ошибки при проезде через "лежачего полицейского"

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На автомобильных дорогах нередко встречаются искусственные неровности.

Фото: Wikipedia by Gennady Grachev is licensed under CC BY 2.0

Их устанавливают для того, чтобы заставить водителей соблюдать скоростной режим на сложных и опасных участках. Автомобилисты называют такие возвышения "лежачими полицейскими".

Некоторым водителям настолько не нравится проезжать через искусственные неровности, что они прибегают к различным хитростям. Многие из этих действий довольно опасны.

Ошибки при проезде через "лежачего полицейского"

Попытка проехать на высокой скорости

Некоторые начинающие и неосторожные водители думают, что неровность можно быстро преодолеть, экономя время и нервы. Однако такая привычка может привести к серьёзным проблемам с автомобилем, особенно с подвеской, что потребует дорогостоящего ремонта.

Попытка проехать одним колесом

Многие водители стараются снизить нагрузку на машину, частично заезжая на обочину и преодолевая возвышение только одним колесом. Этот манёвр очень опасен: повышается риск ДТП и возникают проблемы с автомобильными дисками.

Позднее торможение

Невнимательные водители могут нажимать на педаль тормоза слишком поздно. В такой ситуации транспортное средство испытывает не меньшую нагрузку, чем при проезде "лежачего полицейского" на высокой скорости.

Как правильно проезжать искусственные неровности

Эти возвышения нужно замечать заранее, чтобы была возможность плавного торможения. Резко снижать или набирать скорость нельзя. От резких поворотов также стоит отказаться. При проезде неровностей скорость транспортного средства должна быть не более 15 километров в час.