Сырные шарики: идеальная закуска, которую легко приготовить из моцареллы, картофеля, перца чили, кориандра и тмина
Как приготовить сырные шарики
Если вы хотите впечатлить детей, то приготовьте для них сырные шарики.
Фото: commons.wikimedia.org by Murilo manzini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Эта закуска готовится из моцареллы, картофеля, зелёного перца чили, листьев кориандра, кукурузной муки, красного перца чили и тмина.
Ингредиенты
- 2 столовые ложки кукурузной муки
- Соль по необходимости
- 1/2 чайной ложки тмина
- 1 зелёный перец чили
- 1/2 стакана тёртой моцареллы
- 3 варёных картофеля
- Рафинированное масло по необходимости
- 1/2 чайной ложки красного перца чили
- 4 веточки нарезанных листьев кориандра
- 1/2 чайной ложки индийской смеси специй чаат масала
- 1/4 стакана воды
Приготовление
- В большой миске смешайте отварной картофель, моцареллу, нарезанные листья кориандра, соль, порошок красного перца чили и жареный тмин.
- Смешайте кукурузную муку с небольшим количеством воды. Приготовьте кашицу и добавьте её в миску с сырно-картофельной смесью. Хорошо перемешайте, сформируйте из смеси шарики.
- Выложите их на тарелку и поставьте в холодильник на 15 минут. Нагрейте масло на среднем огне в сотейнике. Обжарьте сырные шарики.
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