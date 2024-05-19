Сырные шарики: идеальная закуска, которую легко приготовить из моцареллы, картофеля, перца чили, кориандра и тмина

Как приготовить сырные шарики

Если вы хотите впечатлить детей, то приготовьте для них сырные шарики.

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Эта закуска готовится из моцареллы, картофеля, зелёного перца чили, листьев кориандра, кукурузной муки, красного перца чили и тмина.

Ингредиенты

2 столовые ложки кукурузной муки

Соль по необходимости

1/2 чайной ложки тмина

1 зелёный перец чили

1/2 стакана тёртой моцареллы

3 варёных картофеля

Рафинированное масло по необходимости

1/2 чайной ложки красного перца чили

4 веточки нарезанных листьев кориандра

1/2 чайной ложки индийской смеси специй чаат масала

1/4 стакана воды

Приготовление

В большой миске смешайте отварной картофель, моцареллу, нарезанные листья кориандра, соль, порошок красного перца чили и жареный тмин. Смешайте кукурузную муку с небольшим количеством воды. Приготовьте кашицу и добавьте её в миску с сырно-картофельной смесью. Хорошо перемешайте, сформируйте из смеси шарики. Выложите их на тарелку и поставьте в холодильник на 15 минут. Нагрейте масло на среднем огне в сотейнике. Обжарьте сырные шарики.