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Сырные шарики: идеальная закуска, которую легко приготовить из моцареллы, картофеля, перца чили, кориандра и тмина

Как приготовить сырные шарики

Еда

Если вы хотите впечатлить детей, то приготовьте для них сырные шарики.

Как приготовить сырные шарики
Фото: commons.wikimedia.org by Murilo manzini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта закуска готовится из моцареллы, картофеля, зелёного перца чили, листьев кориандра, кукурузной муки, красного перца чили и тмина.

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки кукурузной муки
  • Соль по необходимости
  • 1/2 чайной ложки тмина
  • 1 зелёный перец чили
  • 1/2 стакана тёртой моцареллы
  • 3 варёных картофеля
  • Рафинированное масло по необходимости
  • 1/2 чайной ложки красного перца чили
  • 4 веточки нарезанных листьев кориандра
  • 1/2 чайной ложки индийской смеси специй чаат масала
  • 1/4 стакана воды

Приготовление

  1. В большой миске смешайте отварной картофель, моцареллу, нарезанные листья кориандра, соль, порошок красного перца чили и жареный тмин.
  2. Смешайте кукурузную муку с небольшим количеством воды. Приготовьте кашицу и добавьте её в миску с сырно-картофельной смесью. Хорошо перемешайте, сформируйте из смеси шарики. 
  3. Выложите их на тарелку и поставьте в холодильник на 15 минут. Нагрейте масло на среднем огне в сотейнике. Обжарьте сырные шарики.
Сырные шарики
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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