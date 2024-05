"Роскосмос" продлит пристуствие специалистов на МКС

Согласно заявлению высокопоставленного сотрудника "Роскосмоса" Сергея Крикалева, отечественные специалисты будут оставаться на Международной космической станции (МКС) еще около четырех лет — до 2028 года. Впрочем, возможна перспектива продления этого срока.

Фото: www.flickr.com by NASA/Crew-2 is licensed under This file is in the public domain