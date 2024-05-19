"Роскосмос" продлит пристуствие специалистов на МКС

Согласно заявлению высокопоставленного сотрудника "Роскосмоса" Сергея Крикалева, отечественные специалисты будут оставаться на Международной космической станции (МКС) еще около четырех лет — до 2028 года. Впрочем, возможна перспектива продления этого срока.
Как пояснил Крикалев, решение о продлении периода пребывания будет приниматься в случае необходимости с учетом актуальности ситуации, особенно учитывая, что зарубежные коллеги от "Роскосмоса" уже сообщили о планах увеличения продолжительности их нахождения на МКС.
Отметим, что работа над сборкой МКС в земной орбите началась еще в 1998 году с расчетом на полное функционирование станции в течение приблизительно 15 лет. Однако впоследствии этот срок был продлён до 2020 года, а позже до 2024 года.
На данный момент завершение миссии российских специалистов на МКС запланировано на 2028 год, хотя другие участники проекта будут оперировать станцией до 2030 года. В то же время ведется разработка российской орбитальной станции — отправка её первого модуля в космос запланирована на 2027 год.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".