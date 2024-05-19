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Как проверить умственные способности своего питомца: IQ тесты для вашей кошки в домашних условиях

Стало известно, как проверить умственные способности кошки

1:28
Зоосфера » Кошки

Каждый любитель кошек убежден в исключительных умственных способностях своего питомца, основываясь на наблюдениях за ним.

Стало известно, как проверить умственные способности кошки
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, чтобы действительно убедиться в интеллектуальных способностях кошки, можно провести три простых теста. Если питомец успешно их пройдет, можно гордиться его умом и смекалкой.

Кошка должна знать свое имя

Даже если вы назвали кошку просто "Кошка", она должна реагировать на ваш зов с первого раза. Этого уже достаточно, чтобы говорить о ее высоких умственных способностях. Реакция может проявляться не только в движении к вам, но и в жестах, таких как движение ушами или хвостом.

Кошка возвращается домой с прогулки

Кошки по своей природе свободолюбивы, но если ваш питомец всегда возвращается домой после прогулок, да еще и примерно в одно и то же время, это свидетельствует о его высоком интеллекте.

Выполнение команд

Кошки способны запомнить, что им разрешено делать в доме, а что нет. Это касается использования лотка, питания в определенном месте и сна на разрешенных местах. Однако не забывайте, что питомцы могут подавать свои сигналы. Например, кошка может начать драть ковер или мебель, показывая, что хочет на улицу.

В любом случае, нельзя считать домашних животных глупыми. Возможно, это владелец не всегда понимает, что хочет сказать ему его питомец.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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