Минеральная или обычная: какая вода полезнее

Рассказано, какая вода полезнее для организма

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода может быть минеральной и обычной. В этой статье мы расскажем, какой напиток будет для вас полезнее.

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Какая вода полезнее: обычная или минеральная

Главное преимущество обычной питьевой воды в том, что ее можно употреблять столько, сколько угодно, а также использовать для приготовления пищи. Однако обычная вода не обладает какими-то особыми полезными свойствами, в отличие от минеральной.

Конечно, чистая вода крайне важна для нормального самочувствия и функционирования организма. Однако минеральная вода обладает и целебными свойствами. Несмотря на полезные вещества, содержащиеся в минеральной воде, она не может полностью заменить обычную воду.

Эта вода слишком насыщена из-за высокого содержания микроэлементов. Большое их количество может оказывать негативное влияние на состояние организма; может даже измениться рН крови и состав мочи. Поэтому необходимо пить обычную воду каждый день, а иногда и минеральную, но не слишком часто.