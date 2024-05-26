Избегайте обмана: как защитить себя от сокрытия реальной площади квартир при покупке

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Застройщиков уличили в обмане россиян хитростью

1:31
Недвижимость

Российские застройщики могут использовать хитрость, включая в общую площадь квартир вентиляционные шахты и технические короба. Эксперты, опрошенные "Известиями", обнаружили обман покупателей в метраже жилья от девелоперов.

Застройщиков уличили в обмане россиян хитростью
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Например, житель Владикавказа ожидал квартиру площадью 64,81 квадратного метра, но получил жилье, заявленное как 61 "квадрат". Однако суд не смог взыскать переплату за недополученные метры. Верховный суд решил, что передача квартиры с меньшей площадью, чем указано в договоре, нарушает условия соглашения.

Эксперты пояснили, что законно договариваться о приблизительном метраже только при согласии на амплитуду отклонений. При этом дольщик имеет право на уменьшение цены жилья в случае несоответствия.

Специалисты рекомендуют внимательно изучать условия договора долевого участия в строительстве и обращаться к девелоперу по всем неясностям перед подписанием. Особое внимание стоит уделить разделу о порядке расчетов при изменении площади квартиры.

При приемке квартиры рекомендуется присутствие специалистов, включая замерщиков. Если выявлены существенные расхождения, застройщик обязан их устранить в течение 60 дней, возможно, с компенсацией, сообщил депутат Госдумы Николай Алексеенко.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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