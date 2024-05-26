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Красота из холодильника: пять съедобных масок для лица, которые преображают кожу

Домашние маски для лица из доступных продуктов

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Помощь коже в достижении идеального состояния может быть проще, чем кажется, даже без использования профессиональных средств: просто загляните в холодильник. В нем вы обнаружите продукты, которые можно использовать для приготовления эффективных масок.

Домашние маски для лица из доступных продуктов
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Питательная маска: смешайте мякоть половины авокадо, столовую ложку меда и чайную ложку овсяных хлопьев или отрубей. Этот состав поможет удерживать влагу в коже и питать ее, не делая жирной, а также осветлит тон и сделает кожу сияющей и гладкой.
  • Для сияния: используйте натуральный йогурт, мед и куркуму. Йогурт увлажняет и устраняет воспаления, мед действует как мягкий скраб, а куркума сглаживает тон кожи, делая ее ровной и гладкой.
  • Для сужения пор: взбейте слегка яичный белок, добавьте немного лимонного сока и ложку меда. Этот состав стягивает поры, выводит из них загрязнения, предотвращает пересушивание кожи и слегка осветляет поры.
  • Против жирности: смешайте мякоть авокадо с размельченным огурцом. Это питательная маска, которая увлажняет кожу и уменьшает жирность, делая кожу чистой и гладкой.
  • Перед важным событием: используйте малину. Измельчите ягоды и пропитайте ими бумажную салфетку. Положите ее на лицо на 15 минут, чтобы кожа заряжалась витаминами, становилась гладкой, подтянутой и сияющей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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