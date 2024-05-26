Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян

Плацкартные вагоны: что удивляет иностранцев и раздражает россиян

Среди многих российских путешественников существует скептическое отношение к железнодорожным поездкам. Туристы предпочитают перелёты на самолетах или путешествия на автомобилях, считая поезд наименее комфортным способом передвижения.

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Однако россияне напрасно недооценивают типичные плацкартные вагоны. Иностранцы, которые хоть раз прокатились в наших поездах, были в восторге от вещей, которые раздражают русских туристов.

Верхняя полка

Во многих зарубежных поездах нет аналогичных мест. Европейцы были удивлены, увидев верхние полки в российских вагонах, и сразу оценили их удобство. На этих полках можно с комфортом выспаться, не мешая другим пассажирам, к тому же они стоят значительно дешевле нижних мест.

Россияне же не любят верхние полки, и даже акции и скидки не побуждают их к выбору таких мест.

Попутчики

Иностранные путешественники высоко оценили возможность наблюдать за соседями по вагону. Они получили уникальный шанс увидеть, как живут обычные люди, и попрактиковать язык. С радостью соглашались на любые беседы, в то время как русские пассажиры часто считают навязчивых попутчиков минусом, способным испортить любое путешествие.

Застолье

Ещё больше удивила иностранцев готовность попутчиков накрывать стол. Даже на короткие поездки русские пассажиры берут с собой запасы еды. Как только поезд отправляется, начинается импровизированное застолье с яйцами, бутербродами, сладостями и прочими закусками.

Россияне делятся едой с соседями. В Европе не принято брать с собой еду в поезд; там пассажиры предпочитают покупать перекус в буфете или вагоне-ресторане. Поэтому такие застолья в плацкарте поразили иностранцев.

Для типичного россиянина подобная активность соседей может показаться пугающей. Из-за этого многие предпочитают порядок и уединение, которые предлагают авиаперелёты, и выбирают путешествия самолетом.